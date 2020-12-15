「打炒房」金管會再祭新招！金管會銀行局主秘童政彰15日表示，金管會將要求各銀行加強所承作「建築貸款」集中度風險的管理，若所承作放款案件有過度集中於建築貸款案件者，宜分散其風險性資產的配置，若是風險太集中的銀行，金管會要求要「適度降低集中度風險」，或「適度提高備抵呆帳之提列」累積風險承擔之能力。

金管會統計至2020年10月底，國銀承作建築貸款占放款總額比達8.62％，已是五年多來新高，有8家國銀比重還超過10％，金管會將要求銀行提改善計畫，童政彰表示，金管會將「每月、每季」去監控其是否落實改善計劃，若沒有改善的話，就會採取相關監理措施，甚至要求備抵呆帳要提高到2％，等於比目前不動產放款1.5％的規範，得多增提準備金0.5個百分點。

金管會對銀行承做不動產貸款集中度作控管已非首見，上次一次是在2010年曾對數十家銀行不動產放款占比偏高者、要求增提呆帳準備金，針對「不動產放款集中度」做控管。

據銀行局統計，過去五年來，全體銀行承做建築貸款占總放款比率，從2015年的7.13％，一路攀升至2016年7.28％、2017年7.49％、2018年7.54％、2019年8.12％、2020年8.62％，甚至8家銀行超過這個平均數更多，都超過10％以上，讓金管會決定出手。

童政彰表示，這八家銀行目前逾放比並沒特別高，只是建築不動產授信集中度高，整體國銀逾放比在0.23％也沒有特別異常。

童政彰表示，針對這八家金管會發文後，銀行會提報改善計畫，金管會將逐月、逐季檢視，若有控管好的就不會馬上要求要提備呆，目標是降到平均值8.62％下，若沒有改善會要求提高備呆到2％，也會給一段時間增提。

(工商 )