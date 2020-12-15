一張統一發票中獎機率是多少？答案是使用紙本發票約為千分之5.3。若使用雲端發票載具另外有專屬獎，中獎機率可達到千分之6.8，和一般手遊課金抽SSR卡相當（多在千分之5～千分之10）。
根據試算，如果你持有100張紙本發票，中獎機率約為41.2％，若是100張雲端發票，則中獎機率可提高到49.5％，在此建議你盡快去申請雲端發票載具兌獎，也可透過財政部官方App「財政部統一發票兌獎App」申請手機條碼、綁定各項雲端發票載具、增加中獎機率。
所謂中獎機率必須考慮到多次情況，這就跟玩手遊抽卡一樣，如果是中獎率1％的卡池，連抽100次下來，每一抽不會中獎的機率是99％，所以連抽100次不中獎機率就是99％的100次方、約為36.6％，當扣除不中獎的情形後，剩下就是有中獎的情況，所以100％減36.6％就是中獎機率、約為63.4％。
發票也是一樣道理，如果是使用紙本發票，每一張發票中獎機率是千分之5.3，所以不會中獎的機率是千分之994.7。
若手上有100張紙本發票，這100張都不中獎的機率是千分之994.7的100次方、即為58.8％，所以100％減58.8％等於中獎機率、即為41.2％。
如果使用雲端發票載具，每一張發票中獎機率是千分之6.8，但不會中獎的機率是千分之993.2。
若手上有100張，這100張都不中獎的機率是千分之993.2的100次方、約為50.5％，所以100％減50.5％等於中獎機率、即為49.5％。
(工商 )
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