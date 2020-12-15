老字號上市建商太設（2506）15日公告，其轉投資公司香港太平洋控股公司（以下簡稱：香港太控），對其轉投資公司之股權投資變更會計處理方式。

太設表示，香港太控經評估其所持有北京太運大廈有限公司股權，將於適當時機予以出售，因香港太控對北京太運持有目的已變更，須依規定將其轉列為「以出售為目的之非流動資產」項下。

太設今年最大題材為最新完工交屋的台北市「太平洋之森」，於2019年底完工並取得使用執照，由於全案為都更案，因此程序上先進行原地主戶的交屋，2020年十月再進行歸屬於太設分回、對外銷售的戶別，正式進入交屋程序。

太設因認列新案完工交屋，使得10月營收大噴出，單月已飆高至12.74億元，11月持續維持高檔在8.33億元，累計前11月營收達27.41億元，比去年同期大幅成長268.89％。

在獲利方面，前三季太設由於沒有新案完工交屋挹注，累計稅後純損1.4億元，每股稅後純損0.4元。

(工商 )