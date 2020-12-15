全球記憶體領導品牌十銓科技快速因應市場需求變化，在DRAM世代交替的關鍵時刻，整合最新的研發技術搶先推動DDR5記憶體發展，已成功領先各模組廠打造出DDR5消費型記憶體的Engineering Sample，將伴隨全球消費者一起與十銓科技迎接DDR5 新世代來臨。

目前十銓科技精心打造出的首波DDR5記憶體規格暫訂為單支16GB 4800MHz 1.1V，十銓科技並已與華碩、微星、華擎、技嘉等各大主板廠聯繫，提供記憶體偕同板廠相關部門進行驗證，藉由雙方研發人員的通力合作，調整初步的各項參數設定，加速DDR5記憶體的發展進程，此階段驗證完成將可代表DDR5標準型產品頻率成功超越DDR4超頻型產品，於記憶體演進歷程再度邁進一大步。

可預期從DDR5初期開始，消費者不需進BIOS開啟超頻功能，安裝完記憶體，直接開機使用即可達到DDR4超頻後的高效能表現，瞬間展現DDR5更快的強大優勢，輕鬆享受新世代所帶來的極速快感。

(工商 )