全球領先的高效能感測器解決方案供應商艾邁斯半導體（ams AG）以及位於德國的體外診斷醫療設備製造商Senova日前宣布，他們已經成功開設了一條側流層析檢測設備生產線，該設備將用於檢測Covid-19（SARS-CoV-2）病毒的抗體。

位於德國圖林根州的威瑪，ams和Senova合作在嚴苛的Covid-19社交距離要求下，開通了此一生產線，專案團隊的努力不懈下，以及在不超過9個月時間內將想法付諸實踐的成果獲得高度肯定。

基於ams的AS7341L感測器專門開發的感測器模組，可以用光譜對側流免疫檢測的靈敏結果重新解析，並將數據發送到經過醫學認證的雲端服務。該設備使用側流層析技術結合光譜感測器，可實現準確、經濟、定量的讀數，並提供無需用戶解讀的客觀結果。透過Senova GreenLight平台，該測試套件可輕鬆應用於診所和其他即時護理場合。

抗體檢測在對抗Covid-19疫情時仍然至關重要。預計提供疫苗時，人們將需要進行幾次抗體測試。在接種疫苗之前，重要的是要知道血液中抗體的存在。此外，抗體的側流層析檢測可用於檢查疫苗的必要性以及隨時間推移的有效性。知道哪些族群具備抗體對於疫苗分配的優先順序也至關重要。

ams營運長Thomas Stockmeier表示，我為ams和Senova共同取得的成就感到非常自豪。在不到九個月的時間內從概念生產轉向批量生產，這充分彰顯了我們優質的合作夥伴關係以及兩家公司的技術能力。感謝來自ams和Senova的團隊，他們共同成就了此一令人振奮的創新行動。這項技術現在對人們來說很重要。透過提供快速、準確的即時檢測，我們希望讓醫務人員能夠更快、更準確地實施疫苗接種。

Senova CEO Hans Soeffing表示，這是一次帶來正面影響的合作典範。各團隊進行了極富建設性的密切合作，持續互相激勵並在短時間內達成卓越成就。憑藉我們深厚的專業知識，我們的Senova團隊一直在努力，最終成功讓Senova GreenLight平台可用於該解決方案。

透過向市場提供高度準確、可拋棄且具有價格優勢的設備，兩家公司的目標是更快地使主管機關、醫療院所和其他照護機構能在定點實現急需的即時抗體檢測。憑藉具成本效益的價格點以及與手機應用程式和雲端服務的輕鬆連接，測試資料將上傳至雲端以進行評估，然後將結果回傳至手機端。此外，如果客戶需要，還可以將這些廣泛的測試結果資訊納入國家或國際監測系統。當然，對敏感的用戶資訊將透過多種措施來確保其安全，例如資料加密、技術資料安全措施以及無線連接和雲端隱私政策中所規定的其他資料保護預防措施等。

(工商 )