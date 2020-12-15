睽違6年新竹縣跨年晚會「浪漫竹縣 與你相見」將於12月31日在縣府前廣場舉辦，特別邀請綜藝大姊大白冰冰率子弟兵台一線東諺、阿文，搭配模仿男神陳漢典及甜姐兒吳怡霈一同主持，絕配組合將把晚會氣氛炒熱到最高點。當晚還有超強卡司陣容，包括盧廣仲、ØZI、動力火車、Leo王、張涵雅、郭靜、曾沛慈、孫盛希、朱俐靜、廖柏雅與陳思瑋等，精采演出嗨翻跨年夜。

活動15日在新竹縣政府一樓大廳舉辦宣傳記者會，邀台語天后張涵雅、金曲歌姬孫盛希及主持陣容之一的陳漢典擔任出席嘉賓，共同預告跨年晚會的精采內容。陳漢典形容白冰冰是他心目中女神，這次能一起主持讓他非常興奮，陳漢典和吳怡霈曾一起主持跨年活動，默契不在話下，晚會現場肯定火花四射，記者會上他即興秀了段舞蹈，透露為了經營YouTobe頻道，每天認真練舞。

竹縣跨年記者會與會貴賓。（中視提供）

而張涵雅有「新竹媳婦」外號，她大展歌喉獻唱自己作曲的〈下一個願〉，歌聲動人，並透露跨年夜當晚，她會自帶樂團，除了演唱4首自己的歌，也會將幾首耳熟能詳的歌組成串曲，帶給大家不一樣的視聽享受。新竹風大，活動又在戶外舉辦，但張涵雅不畏低溫，仍舊會在舞台上熱情開唱，她因工作無法跟小孩一起跨年，「小孩不太方便帶到會場，會讓他們在家守著電視，若有精神的話，可以和我一起隔空倒數」。她近來忙著籌備新專輯的最後製作階段，「希望未來有更多時間做自己想做的音樂，明年有一個很棒的計畫在準備中，我的專輯會讓大家耳目一新」。下半年則有開演唱會的計畫。

孫盛希則曝自出道以來，每年跨年都有演出，她笑稱如果沒排工作，最想待在家跟親友共度。今年在竹縣跨年，她將準備3首曲目，「其中有一首新歌，我特別準備舞蹈版本」，希望表演能讓大家感到放鬆，也盼大家能像她的歌〈還不夠〉一樣，繼續努力迎接美好2021。因為疫情，她對沒能見面的家人和朋友，都有深刻思念，明年農曆年，她暫不會回韓國家裡，所以新的一年，她希望疫情趕快結束，大家都能健康美滿。近來她忙於新專輯宣傳工作，演藝工作計畫滿滿，預計明年會辦簽唱會及演唱會，「如果能多接觸音樂之外的工作，像是演戲，應該會很有趣。」

新竹縣榮登2020年幸福城市前五名殊榮，縣府團隊希望將幸福感一路延續至2021！縣長楊文科表示，防疫期間，大家都悶壞了，為此舉辦2021新竹縣跨年晚會，希望能為大家帶來小確幸。新竹縣長楊文科施政滿兩年，在最新民調顯示，他的施政滿意度為65.2％，較一周年時成長10個百分點。他也提及縣府的防疫工作執行完善，民眾除了來參加跨年晚會，也可以安排一日遊的行程，體驗竹縣的客家風情與城市魅力。晚會當天除長達6分鐘的亮麗煙火秀、文創市集及胖卡美食之外，還有摸彩活動可抽汽、機車、iphone等多項大禮。12月31日「浪漫竹縣 與你相見」新竹縣跨年晚會自晚間7點起，在中視新聞台直播。

(中時 )