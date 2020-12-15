俄羅斯聯合飛機公司（UAC）表示，最新的Su-57戰機已進入批量生產階段，有望在明年的莫斯科航展就公開給大眾。為了增加生產效率，Su-57的生產線工作人員還有佩戴微軟智慧眼鏡，眼鏡上會投影出戰機的組裝步驟，相當的先進。

防衛世界(Defense World)報導，2018年，俄羅斯國防部與UAC公司完成簽約，以27億美元的價格，要求UAC生產76架Su-57戰機。生產線建立在著名的阿穆爾河畔共青城加加林製造廠(KNAAZ)，該產負責戰機的全部組裝到試飛過程。

最近公布了幾張生產線的照片，顯示了機身、發動艙和機翼的特寫鏡頭。

不過，Su-57的發動機還沒有完全定案，目前使用的AL-41F仍然僅是過渡階段，推力更大的izdeliye 30(也有報導稱Saturn 30)才是Su-57的理想心臟。上週，UAC負責人謝爾蓋·謝梅佐夫（Sergei Chemezov）對記者表示：「在不久的將來，我們應該可以交付第1具合適的引擎，它符合第5代飛機所需的性能。

裝配工人配戴的虛擬眼鏡會投影戰機拼裝步驟。(圖/JSC Sukhoi)

另外有趣的是，Twitter也透露了Su-57的生產線工人有相當不錯的科技幫助。UAC旗下的蘇愷設計局(JSC Sukhoi)，也就是Su-57的實際生產者，他們的工程師與產絈工人使用了微軟公司的「HoloLens」虛擬實境眼鏡與耳機，產線工人會看到明顯的投影指導，告訴工人該怎麼裝配，完成之後還會再提示下一個步驟，科技感十足。

在Su-57進入量產之後，俄國希望能夠打開國際市場，一些報導說，阿爾及利亞是一個潛在的客戶，目前還未確認。假如Su-57在2021年的莫斯科航空展（MAKS）能夠有飛行演示，那麼確實有可能得到更多訂單。

(中時新聞網)