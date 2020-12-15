鋼琴家周善祥近期在台隔離，特別拍攝隔離日記影片，分享揉麵團，自製義大利麵條的樂趣。（摘自YouTube）

彈琴的手勁，揉麵團時更有力道，台裔英籍鋼琴家周善祥，5歲開始彈琴作曲、7歲上大學，自小以神童之姿，受樂壇矚目。近期他在台隔離，特別拍攝隔離日記影片，分享揉麵團，自製義大利麵條的樂趣。

周善祥表示，忙於巡演的日子，往往沒時間做料理，因此一有機會煮東西，他總躍躍欲試，但這不是他第一回拍攝煮東西影片，喜歡料理美食的他，今年在疫情期間，在他之前買下的法國教堂裡，開始嘗試拍攝演奏短片，介紹音樂內涵，其中有一集的音樂，是他小時候為寵物雞寫的曲子〈雞的巡禮〉，搭配的畫面，是料理一碗蔥油拌麵的過程，十分有趣。

影片裡的周善祥，刀工了得，切蔥、切蒜末、黃瓜，動作不輸大廚，十分流暢，周善祥說，刀工是經過高人指導，「我剛開始想煮飯的時候，周圍的人都反對，認為音樂家應該要好好保護手指，後來在英國倫敦，有位專業師傅教我怎麼切，我覺得煮東西是一件很開心的事。」

周善祥出生於1992年，5歲開始學習彈琴和作曲，在接觸到莫札特作品時，深受吸引，一頭栽進音樂的世界。音樂之外，他對數學有同樣的熱情，2003年，他邊就讀寇蒂斯音樂院，邊在賓州大學修習化學與數學，之後與家人遷居到英國倫敦，就讀英國皇家音樂院，在16歲畢業。後來在2012年取得巴黎索邦大學數學碩士。

周善祥說，料理是他的生活，他的養成背景是數學，而彈琴與音樂，則是他自然而然想接觸的事，莫札特的音樂，對他而言，意義更是特別，「我記得小時候，剛接觸莫札特的音樂時，覺得他的作品，就是我的世界，莫札特，就是我最好的朋友。」

周善祥表示，他特別欣賞莫札特音樂裡數學和情感的交融，「第一層，我看見他的旋律和句法設計，特別有數學概念，第一段通常是兩拍加上兩拍，第二段是四拍；第二層，是莫札特的音樂，很有人的性格，特別是那些文字無法描述的情感，他以音樂表達。」

回想人生第一次完成莫札特全本鋼琴奏鳴曲演奏，是在8歲那一年，一眨眼也20年過去，近期他將再挑戰演奏一次，「就當作慶祝我彈琴彈了20年吧。」

(中時 )