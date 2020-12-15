稀有迷鳥漠䳭台東現蹤

1隻遠從大漠來的稀有迷鳥「漠䳭 」，在台東某處沙灘現蹤，鳥友說，這隻「沙漠之鳥」不明原因迷路到台東，除了拍下嬌客美麗的身影以外，還意外拍到牠叼起被亂丟一地的菸屁股，讓他不禁感嘆，民眾毫無公德心。

「菜鳥也會發現好鳥」，自喻為菜鳥的張姓鳥友說，日前在台東郊區海邊，發現1隻從沒看過的小鳥，起初以為是伯勞，拍下照片經專家鑑定後，確定是來自大漠地區超級的大迷鳥「漠䳭」。

「沒拍過這麼漂亮的漠䳭」，專程從彰化開車到台東一睹大漠嬌客丰采的鳥友說，以前拍過的漠䳭多屬母鳥或亞成鳥，而這隻迷路到台東的漠䳭，應該是公鳥繁殖羽，難得一見，雖然爆肝開車，還是非常值得。

鳥友說，這隻迷路的漠䳭可能把台東的沙灘當成家鄉的沙漠，而且喜歡站在突起的土堆上遙望太平洋，也許是在想家，而最讓他感到詫異的是，目睹這位鳥界大明星竟然叼起菸蒂，啄了兩下就丟掉，不知是肚子太餓或是在嬉戲把玩，只是讓人民眾太沒公德心，台東好山、好水、好多垃圾。

來自大漠的超級迷鳥「漠䳭」竟然叼起菸蒂，讓鳥友大嘆民眾的公德心在哪裡？（莊哲權攝）

據文獻記載，「漠䳭」分布於西伯利亞、亞洲、非洲，包括中國大陸的內蒙古、寧夏、甘肅、青海、新疆、西藏等荒漠地區，由於台灣不是牠的遷徒路線，偶爾才會出現，為稀有的大迷鳥，去年12月曾在政大校園出現，今年11月桃園也有1隻，台東則鮮少有紀錄。

(中時 )