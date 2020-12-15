今年因為疫情的關係，許多公司面臨裁員和減薪的狀況，讓不少人對明年職場的發展感到迷茫。搜狐號《每日運勢風水》日前表示，在3個時辰出生的朋友，明年在職場上氣場強大，不管做什麼事情都得心應手，而且這樣的好運，將從明年初一路旺到年尾。

【淩晨3:00和6:00出生】

他們具有非常強的氣場，不管是面對什麼樣的困難，都能用自己的魄力去解決。同時他們在工作上也很有上進心，總是不斷的去學習一些新的技能，雖然並不一定能夠快速取得成功，但從明年1月份開始，運勢將會如同上升的火箭一般，只要能夠抓住機會，就一定能夠找到自己的位置，同時也要清晰的瞭解自身的定位，才能夠不迷失方向。

這時辰出生的人處事圓滑，在職場中處理各種問題是得心應手，所以從年頭到年尾都能夠保持最佳狀態，取得不錯的成績，收入也將會節節高升。

【早上9:00和10:00出生】

強烈的進取心，讓他們總是能夠帶有目的性的去執行任何事情，也是他們能在工作上保持高效率的原因。生活的壓力反而能夠讓他們更懂得珍惜當下，同時也能夠不斷的拓展一些新的人脈關係，讓自己的發展前景變得更加廣闊。

他們一直以來都是一個非常有自信的人，在工作上會不斷的替自己爭取資源，在進入明年1月份之後，工作上雖然仍存在一些小困難，但只要能夠用心，一定可以解決，同時也會為自己的事業帶來新的變化。

【下午16:00和晚上20:00出生】

這時辰出生的人個性比較獨立，做事情也很有想法，堅韌不拔的性格，決不會輕易低頭。他們會努力去完成自己的夢想，雖然前方仍有許多問題需要解決，但是他們能夠靠著不斷拓展新的人脈關係，給自身帶來一些新的變化。

生活壓力雖然有些大，但他們總是能苦中作樂，不斷的求進步，擁有非常好的潛力，就算失敗也能從中學習經驗和教訓，也因為了解自身不足之處，很快就能夠做出改變。同時他們明年將可以在職場中獲得一些新的機會，從明年開始，好運會維持一整年的時間，一定要好好把握住。

(中時新聞網)