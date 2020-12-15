政府接連祭出打炒房措施，民眾黨立委蔡壁如關切居住正義，強調民眾黨主張「囤房重稅、出租減稅」的立場，政院下為期是否提出「囤房稅」，財政部長蘇建榮說，「出租減稅」與「囤房稅」衝突，「不是喊了囤房稅後，房價就會下降」。

行政院長蘇貞昌今天接續到立法院進行施政總質詢。民眾黨立委蔡壁如質詢時關切居住正義問題，強調民眾黨主張「囤房重稅、出租減稅」的立場，並不是要懲罰多屋者，而是要誘導多屋者釋放空屋，她並詢問政院能否於下個會期提出「囤房稅」？

蘇建榮回應，「出租減稅」是鼓勵多買房、多出租，這與「囤房稅」衝突，因此政策必須通盤檢討，「不是喊了囤房稅後，房價就會降」。他強調，財政部會找地方政府來談，不是不做，而是要思考，如何有效打擊，讓多屋者增加持有成本，要能落實才是真的好的「囤房稅」政策。

時代力量立委陳椒華則詢問，國建署可否釋出更多國有地來興建社會住宅，財政部長蘇建榮說，國有地部分，若是整塊基地，國產署正在盤點規劃給地方政府做社會住宅基地，桃園就有好幾塊基地是類似情況，若只是部分基地要參與都更，這基本上難以做為社會逐宅。

陳椒華認為，購置豪宅不該給予貸款，央行總裁楊金龍說，目前的選擇性信用管制沒有納入豪宅，目前仍可貸款六成，會進一步檢討成效。

陳椒華也要求金融機構加強內稽內控機制，金管會主委黃天牧表示，金融機構若違法或弊案，一定會嚴懲，相關負責人若有因果關係，也會受到必要的處分；內部內稽都要繼續精進強化，要建立誠信的經營文化，但文化的形塑非短期能達到，要慢慢改善。

(中時 )