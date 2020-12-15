娛樂8點半》香港女星艾美琦是模特兒出身，曾組過女團「AD2」以敢露敢玩著名，她的演藝作品不多，負面傳聞卻不少，一開始因為自拍露點，而被封為「露暈女模」，後來更出名的是，2014年被富二代前男友惡意外流開腿自摸淫片，畫面極盡不雅，堪稱是「女版陳冠希」。

當年外傳艾美琦靠著賣淫遊走富二代社交圈，因此富二代彼此都會互傳她所拍攝的淫片炫耀「戰績」或自娛，才令這段約6分鐘的不雅影片流出；而淫片在網上瘋傳後，艾美琦坦承是為了滿足前男友的「特殊性癖好」才答應拍片，強調兩人之間沒有金錢交易，全是為了愛而拍，並稱對方是一時疏忽也對此感到很抱歉，且自己還深愛對方，因此不提告，此事在香港娛樂圈轟動一時。

艾美琦2年前自爆赴日拍借位AV，隨後即退居幕後當上班族。（圖／翻攝自IG）

其實在此之前，艾美琦曾被拍到和大自己55歲、身家港幣上億的退休律師曾權威疑似擦出愛火，兩人先是勾手一起逛商場，後來轉移到附近公園約會，期間艾美琦突然主動躺到男方大腿上，並拉起對方的手摸自己的腿，最後兩人還跳起貼身舞、深情相擁，互動相當親暱，當時艾美琦就被質疑涉嫌援交，未料一周後就爆出淫片外流，讓其形象更受打擊。

更慘的是，艾美琦還遭到同行補刀，同為模特兒的王璐瑤（LuLu）當年出席活動時，表示自己看過影片，不但批艾美琦動作淫蕩，還加碼爆料曾看過她包包內藏有多種情趣用品，更直言「她那邊黑黑的」，但王璐瑤也被批藉此炒新聞。

艾美琦現還是塔羅占卜師。（圖／翻攝自IG）

沒想到，不雅片風波沉寂後，艾美琦2018年又自爆以20萬港幣價格（約台幣78萬），赴日本拍攝6部AV，且每部的男主角都不同，自稱是「香港第一人」，但她也強調重點鏡頭都是借位拍攝，可很有真實感，並吐露身邊人都反對她拍AV，讓她很有壓力，但對於她的說法，AV達人一劍浣春秋就質疑借位不算AV，好奇她是否只是靠AV二字炒作。

不過，就在艾美琦自曝進軍AV界3個月後，她即轉型到幕後，改到娛樂公司當助理，表示「人生到了某一個階段是要有轉變」，坦言以前生活沒安全感，現在有穩定工作，平淡過日子才是福氣，而現在她除了上班，還是個塔羅占卜師，會趁下班或假日空檔幫人算塔羅牌，把興趣發展成工作的一部分，似乎過得相當滿意。

(中時新聞網)