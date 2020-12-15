國泰金控旗下世華銀行今舉辦「2021年全球經濟展望」，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，全球經濟將維持低利率、貨幣寬鬆政策環境，激勵風險性資產上漲，對明年經濟審慎樂觀、景氣仍持續上揚，但新台幣匯率將呈「七上八下」(27元、28元)，若沒有央行阻升，今年新台幣恐升翻天，恐怕早已升破28元大關。

台股已來到「萬四」，林啟超認為，明年經濟成長率3.5％至4.5％，比今年高出許多，台股將有不錯的表現，預測明年仍是「投機年」，但投資市場仍要留意兩大隱憂，第一，台股今年以來漲幅19％，但若扣除台積電後只剩7％，甚至有些個股不漲反跌；第二，則是台股乖離率增大，顯示台股價格偏貴，只要景氣反轉，就要留意股市「閃崩」似的修正風險，而其他全球主要股市也有同樣隱憂。

展望明年，林啟超表示，各大央行仍偏向超寬鬆的貨幣政策，使錢潮持續氾濫，加以疫情有望逐步控制，企業的「回補庫存」力道增溫，將有助推升資本市場表現；不過，各國政府債務大幅飆升，可能會為中長期的經濟成長續航力投下陰影。

資金行情及解封後景氣復甦期待，近來已逐步反應在風險性資產的表現上，明年隨著避險情緒逐步消退，美10年期公債利率彈破1％的可能性增加，投資人更有誘因將債轉股，並尋找過去一段時間表現較受壓抑的類股；林啟超進一步分析，這種Switch (替換)效應，可望成為2021年投資策略的主旋律。

「解封前後，股市震盪幅度恐將愈來愈明顯」，林啟超提醒投資人，假設近期全球股市真的出現了「閃崩」似的修正風險，反而是加碼的良機。

這股資金的Switch效應，不僅在股債顯而易見，也同時在匯市發酵。林啟超指出，在資金追逐各市場的「最佳進步獎」，如非美股、非科技股，及具利差優勢的債券時，亦推升了非美貨幣，使美元稍偏貶勢。

林啟超提醒，一旦景氣漸恢復疫情前水準，美國的經濟情勢較其他先進國為佳，加以日、歐的負利率生態不易扭轉，中長期美元的價值仍不容忽視。

整體來說，預期解封慶祝行情，加上企業存貨過低，生產活動上升，都為明年經濟活動添加成長動能；但樂觀中仍有隱憂，包括市場漲多的波動風險增加，且政策紅利效果日漸減弱，對各國金融體質的考驗將隨之而來。

(中時 )