香港新冠肺炎疫情一波接著一波，口罩成為日常的必需品。香港消費者委員會15日公布市面上30款的測試結果發現，受測試的口罩平均得分最高的是來自大陸製品，香港排名第2，台灣落居第3，得分僅比越南製口罩高。

據《香港01》報導，受測的30款口罩中，有18款來自香港、8款來自大陸內地，其餘來源地包括台灣（3款）及越南（1款）。當中29款樣本的平均細菌過濾效率（BFE）及平均顆粒過濾效率（PFE）均達95%以上，應可為消費者提供基本的保護效能。

圖為受測試的3款聲稱來自台灣的口罩：Tempo醫用衛生口罩（左上）評為3.5分，口罩耳帶在測試中斷裂；Fresh Disposable Medical Mask（右上）獲評為4分，聲稱BFE 99%，樣本測試略低至98.8%；萊潔醫療防護口罩（下）獲評為4分。（圖／香港消委會圖片、萊潔官網圖片）

不過，報導說，若以口罩來源地作分類並計算平均分，發現來自大陸的樣本平均評分最高，達4.6分，其次是香港，平均有4.4分。而10款獲得滿分的口罩，5款為香港製，另外5款則是在大陸生產的香港品牌口罩。

大陸口罩樣本的BFE及PFE均是4個來源地中最高，分別平均能達99.8%及99.1%。然而，來自大陸的口罩含菌量最高，平均每克細菌菌落總數達到29.2，較香港製口罩高出一倍。

以來源地分類，來自本港口罩樣本的18款，總評分介於3.5分至5分，當中有5款獲得最高的5分。而來自大陸的8款，總評分介於2.5分至5分，當中有5款獲得最高的5分，但有一款較低，僅2.5分。來自台灣及越南的樣本較少，台灣3款口罩總評分介於3.5分至4分；而來自越南的只有1款，由於該款Perfetta口罩樣本的PFE測試結果只得86.64%，導致總評分較低，只有2.5分。

報導說，若比較來自不同產地的口罩平均分數，大陸製口罩平均總評分最高，達4.6分，其次是香港製，平均有4.4分，較台灣製口罩為高。來自台灣的口罩平均分為3.8分，越南只有一款口罩，得2.5分。然而，因為今次測試中來自台灣及越南的口罩較少，亦未包括更多熱門品牌，或未能呈現整體狀況，比較結果僅供參考。

至於售價方面，來自越南的平均售價最低，平均每個口罩售價2港元（合台幣7.4元），最貴是來自大陸的口罩，平均每個口罩售價3.9港元（合台幣14.5元）。

(中時新聞網)