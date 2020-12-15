衛生局長許以霖說，南市平均餘命突破80歲，落實在府城健康終老的理想目標。（李宜杰攝）

消防局長李明峯則稱，前線人員安全，才能帶給市民安心。（李宜杰攝）

警察局長詹永茂表示，南市偵破暴力犯罪比去年減少9.68％、竊盜刑案件數也較去年同期減少17.27 ％，攔阻詐欺集團被害件數1058件，為六都最佳。（李宜杰攝）

環保局長謝世傑指出，各界關切的學甲爐碴案，環保局主動檢具案卷資料函報地檢，並迅速清運4萬3084.55公噸。（李宜杰攝）

新冠肺炎疫情籠罩全球，台南市政府超前部署，在各局處通力合作下，啟動智慧防疫、締造防疫佳績，不僅確診人數為六都最低，更在敦睦艦隊爆發染疫疑慮時，守住第一道防線，讓出身公衛背景的台南市長黃偉哲盛讚，這是今年最辛苦、但也最有感的政績。

台南市政府15日在關廟轉運站舉辦「安心城市」年終記者會，由衛生局、消防局、警察局及環保局等局處首長，簡報整年市政成果。

曾任成大外科醫師的衛生局長許以霖，今日特別披上醫師袍彙報防疫成績，他說，衛生局除發放超過171萬個醫療用口罩，供醫護人員使用，確保防疫量能，更於4月首創啟用可移動式採檢站，隨時隨地移動採檢，至今已檢驗132人，降低群聚風險。

許以霖稱，疫情拉警報時，感謝台南37區衛生所，全面加入口罩販賣行列，紓解購買人潮，甚至連72歲的台南老藥師陳盈舟，就算「包著尿布也要賣口罩」，讓他大為感動，並稱台南市的防疫佳績，絕對是民間到市府團隊全員動起來的成果。

此外，除醫護人員投入防疫行列，警消人員也是功不可沒。台南市政府消防局長李明峯說，南市因應疫情訂定《載運病患感染管制措施指引》，要求救護車全面裝設簡易型隔離艙，甚至設立4個專責運送隊，避免疫情擴大。另外，消防局今年8月建置全台首座無人機模擬訓練中心，也將無人機應用於夜市、大型活動的防疫宣導，效率大幅提升。

而台南市政府警察局長詹永茂則稱，南市警力大量投入疫情追蹤，包括執行居家隔離（檢疫）列管對象追蹤管理超過1萬1857人次，協尋居家隔離（檢疫） 失聯者141人次，查獲違反居家檢疫規定46人，執行外籍人士居家檢疫關懷1807人次，詹永茂強調，警方不只維護治安，也要加入防疫，讓市民更安心。

另外，環保局長謝世傑則說，環保局自防疫初期，即針對觀光景點、大型營業場所、交通場站及校園消毒，共計完成3082場次。此外，環保局還打造空間噴灑消毒車，針對大型場域消毒，獨家設計甚至讓各縣市仿效。

黃偉哲說，雖然今年的代表字是「疫」，但從防疫的過程中，能夠感受到社會、城市是有愛的，因此相當感謝所有市民、市府團隊的付出，讓城市更安全、美好。

(中時 )