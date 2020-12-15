行政院長蘇貞昌以三倍券為孫女買漫畫，本來是要宣導趕快用掉三倍券，沒想到又捲入「統編」疑雲，而他14日時回應稱，事先不知情，不知道有人多事，多此一舉打了統編。對此，台北市議員王世堅直言，蘇貞昌此舉是要再度提醒人民感念三倍券的偉大，並呼籲蘇貞昌不要把責任都推給下屬，「律己嚴、待人寬」行事才是真的為國家做事。

王世堅14日在政論節目《這！不是新聞》中表示，這確實是一個橋段，就是蘇貞昌用另外一種方式，要再度宣布三倍券的偉大，所以這也算公事，「就是讓我提醒我們全民，再度感念三倍券嘛，蘇恩浩蕩」，既然這是公事，用公費也還算合理，但丁怡銘那件事情就不行，說到這裡，王世堅還和主持人吵了起來。

對此，王世堅向主持人坦言，他是在挖苦蘇揆，「我是在挖苦他」，並指出，藉由丁怡銘那句話，他認為，沒有上司習慣的去報公帳，怎麼屬下會主動就去了，去報發票、去報公帳？「沒有上司指示誰敢？」

王世堅認為，無論如何，上司要一肩扛下，絕對不能推給下屬，說什麼好像下屬自己多事，不是這樣，「因為從這可以看出來，你們平常是習慣性在用」。

王世堅更再次呼籲蘇貞昌，「酷吏是OK，但是要律己嚴，待人寬，這來當酷吏 才真的是為國家做事」。

(中時新聞網)