台中發跡的最潮台味手搖「萬波島嶼紅茶」自創立以來推出不少人氣必喝商品，從經典不敗的紅豆粉粿鮮奶到楊枝甘露都屢屢製造話題，今年冬天，眾多手搖粉最愛的「紫米芋芋椰奶」終於回歸！
喝起來甜蜜暖心的「紫米芋芋椰奶」堪稱冬天的銷量第一的人氣王，以南洋甜點摩摩喳喳為概念去研發，加入了軟糯的紫米和Ｑ彈小芋圓，更少不了咀嚼控最愛的波霸珍珠，一整杯配料裝好裝滿，最後點綴上濃郁椰奶，讓人一口接一口，飽足感十足。
為了造福廣大的芋頭控，同時推出「芋頭鮮奶」以及「蜜芋頭珍珠鮮奶」2款商品，「芋頭鮮奶」使用台灣當季的香甜芋頭，在蒸熟之後攪拌成鬆軟的芋泥，最後大手筆加上整杯香醇鮮奶，喝起來保有綿密的芋頭顆粒感，純粹的美味冰冰喝或熱熱喝都超幸福。
而「蜜芋頭珍珠鮮奶」則是萬波創立第一年時推出的冬季芋頭飲品，雖然當時全台門市並不多，但香濃溫暖的味道加上Q彈波霸，依然擄獲了不少手搖控的心，今年2大王牌跟與「紫米芋芋椰奶」一同回歸，芋頭控們絕對要手刀喝起來～
(中時新聞網)
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