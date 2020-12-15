李佳穎、王可元、許凱皓、文雨非、謝毅宏出席Vidol原創微劇作品《愛不愛栗絲》首映會。（盧禕祺攝）

Vidol原創微劇作品《愛不愛栗絲》首映會。（盧禕祺攝）

李佳穎等藝人出席Vidol原創微劇作品《愛不愛栗絲》首映會。（盧禕祺攝）

李佳穎出席Vidol原創微劇作品《愛不愛栗絲》首映會。（盧禕祺攝）

王可元在電影《親愛的房客》中與莫子儀有令人瞠目結舌的男男激情戲，他15日出席Vidol原創微劇作品《愛不愛栗絲》首映會時透露，在《愛》劇中也與女主角李佳穎有好多激情戲，「是用盡生命的激情！看片花像是要把她整個吃進去！還有窒息式的親吻」，暌違台劇5年的李佳穎則爆兩人的最後的一場戲就是「瘋狂地做」，而且是邊做邊吻，「差不多就是王可元跟莫子儀在《親愛的房客》裡的激情，只是我們是在被子裡，幅度很大！」

雖然床戲尺度大，不過李佳穎笑說，交往一年多的圈外男友不會介意，她也大方透露與男友感情現況「很好」，是否想結婚？「快了吧！」雖有結婚共識，但曾跟對方說過不要刻意求婚，因她害怕驚喜，覺得自然就好，「我從18歲初戀開始，交往的每一任都是以結婚為前提」，這一任是最接近想要結婚的一位。她坦言男友最大的優點是脾氣好，是她一生中遇過脾氣最好、EQ最高也很聰明的男生，每次她有困惑或煩惱時，只要跟很淡定的男友聊完，都覺得一切好像也沒那沒嚴重或複雜。

王可元劇中是李佳穎飾演的栗絲的大仁哥，這次也是李佳穎親自推薦他演出。李佳穎笑說，其實兩人原本完全不認識，她是因為看到他的IG，覺得這個人長得很好看，「我是膚淺的人，覺得他長相很可愛，像草泥馬！所以開始用小號關注他，專注一段時間後，也認真看他寫的文字」。王可元也說前陣子錄影時，趁機跟草泥馬自拍，「拍完自己也嚇一跳，覺得真的很像，側面根本分不出來」，他笑說過去就常被說長得像某種狗或動物，例如水豚君、黃金獵犬。

李佳穎說，王可元是她演親密戲完全不緊張的男演員，跟他拍吻戲也可以吃完便當直接親嘴，「我是不是有種大嬸的感覺？才這麼隨便別人，都沒有一點少女的矜持！」王可元也說，以前拍親密戲之前都會先溝通安全尺度，例如哪邊不可以碰到、哪邊是界限，覺得這是基本尊重，後來回想起來才發現李佳穎都沒跟他說什麼就直接來，當時覺得「這個人好大方喔」。

李佳穎表示，之前客串《天巡者》演狐仙，雖然沒有跟賀軍翔有太多親密的戲，但有肢體接觸，演勾引他的戲時很緊張，跟王可元就完全沒有，「跟賀軍翔互動時要碰觸他的身體，會微微顫抖，覺得他真的很帥，內心會有小小雀躍的感覺；跟可元就真的還好，隨便摸摸、摸完就忘了，也沒有身體反應，只想趕快拍完這場戲，但賀軍翔當時穿著很厚的大外套，還是很有感覺」。

李佳穎形容王可元有「可愛動物感」，不會想交往，但可以當一起運動、聊天發展純友誼的好朋友，她透露自己一開始就莫名其妙在IG私訊對方「給我你的電話」，然後約他去打羽球，雖然是第一次見面，兩人也完全不尷尬地認真打了整整一小時的羽球，而且當時還不認識，她就命令對方幫她買一杯咖啡。王可元笑說，自己平常很難約、都不太出門，當時就想說去看看這個人想幹嘛、在合作之前想先熟悉她，「走進去就看到一個女明星在整理場地」，隔週李佳穎又約他去爬七星山，當時戲都還沒開拍，兩人就從網友先當起。

相較於王可元是可以約一起戶外運動的朋友，李佳穎說，她跟謝毅宏熟到不想約他，兩人之前曾在橫店一起拍戲，但一開始謝毅宏跟她打招呼時，她有點討厭對方，覺得他過度熱情到有點可怕，「他不斷對我噓寒問暖，約我出去喝咖啡、吃飯，我都拒絕，因為怕這男的喜歡上我。直到戲殺青，大家約去吃火鍋，放鬆之下喝了一點酒，他湊到我耳邊說『其實我喜歡姊姊，妳是我喜歡的類型』，更讓她覺得太可怕，隔天就逃回台北」。直到半年後，當時還在世的賀一航約她一起去羅時豐家吃飯，「門一打開，與羅時豐有親戚關係的他就在裡面，當下有點尷尬，因為我在橫店對他真的滿冷淡。直到吃完飯，確定他不會喜歡我了，才開啟了我們的友誼，因為他當時有暗戀對象。想說他願意跟我分享這故事，應該是對我沒意思了，就可以當朋友了」。

她笑說，現在兩人是常會一起去拜拜的好朋友，曾一起去烏來、淡水的偏遠山上的廟拜拜，謝毅宏形容「我們是民俗信仰掛的好朋友」；至於許凱皓則只會約她一起吃火鍋，最近也帶她認識一群25歲以下的朋友，他們大多是23、25歲左右的YouTuber、網紅，許凱皓之前曾強迫她進入抖音的世界，現在又積極推她認識YouTube頻道，甚至他的朋友還幫她設計好了頻道片頭，「但我根本還沒有要開頻道！」

Vidol原創微劇作品《愛不愛栗絲》，由經典童話《愛麗絲夢遊仙境》為原型概念改編而成，敘述主角栗絲(李佳穎飾)藉由一支「愛情放大鏡」尋找適合的對象，全劇共計12集，每集30分鐘，12月16日起，每週三晚間九點半上架播出。15日《愛不愛栗絲》舉行首映會，主要演員李佳穎、王可元、許凱皓、文雨非、謝毅宏、李博翔、張行、舒子晨、陳詩雅、冉竣文、陳玹宇、宋羽荮都出席。

(中時 )