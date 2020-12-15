中央大學周景揚校長與三軍總醫院王智弘院長。（三總提供）

中央大學周景揚校長與三軍總醫院王智弘院長，於109年12月15日簽訂「雙方學術交流合作協議書」，雙方會在教學與研究領域推動下，有效結合雙方資源共享，共創互惠雙贏。

締約儀式，雙方精銳盡出，與會包含中央大學周景揚校長、李光華副校長、顏上堯研發長、生醫理工學院阮啟弘院長、生命科學系高永旭主任、認知神經科學研究所鄭仕坤代理所長、三軍總醫院王智弘院長等。

雙方簽署的契機，源自生醫理工學院阮啟弘院長於109年10月22日率生醫團隊，拜訪三軍總醫院團隊，期間與三總王智弘院長相互交流雙方的研發陣容與成果，期盼未來的合作機會。

三軍總醫院為國防部軍醫局之醫學中心，具有執行軍事任務與醫療服務的雙重使命，也是國防醫學院的教學醫院，扮演臨床醫療、教學與研究的多重角色，榮獲遠見雜誌「第十四屆遠見五星服務獎」醫療院所類的首獎、多座「國家新創獎」的殊榮、多屆「阿基米德國際發明展」大獎以及多項SNQ國家品質標章等肯定，受到國際醫療界的矚目與讚賞。

國立中央大學已獲教育部同意增設「國立中央大學八德校區」，以預防及精準醫學為核心概念發展「智慧健康創新園區」。

本校生醫理工學院與資電、理及工學院等各學院將積極與三軍總醫院合作，以串接BigData、生醫生技、資通訊、AI與IOT等新興科技，結合科技整合、研發創新、智慧醫療、人才培育、醫療大數據及AI人工智慧等國家科技發展重點技術，進行跨領域的生醫領域發展。

此次雙方締約合作，將結合三總醫院的臨床專業和中央大學生醫團隊的研發能量，創造學醫綜效雙贏的新里程碑。

(中時 )