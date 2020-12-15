屏科大野生動物收容中心14日為崁頂黑熊進行麻醉及插管。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

屏科大野生動物收容中心14日為崁頂黑熊架設各項生理監視儀器。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣海端鄉崁頂村10日發現1隻台灣黑熊受困「山豬吊」陷阱，成功救援後，經電腦斷層掃瞄發現牠身上有3處傷口為槍傷，分別位於左前肢上膊骨、右下顎骨及右前上肢，其中又前掌肢因傷口壞死，已進行截掌手術。林管處為釐清其受傷真正原因，將報請台東地方檢察署進行偵辦。

崁頂黑熊起初被發現時，獸醫初判為母熊，但經屏科大收容中心檢查，判定為約1.5至2歲大的公熊，體重約46.5公斤，屬於年輕成長中個體，四肢完整，但因陷入套索陷阱，右前肢與右臉頰有明顯外傷。

台東林管處育樂課長林孟怡指出，進行全身電腦斷層掃描時，發現黑熊身中3槍，分別位於左前肢上膊骨、右下顎骨及右前上肢，其中1處是穿透性槍傷，另2處還卡著彈頭，手術已取出其中1顆，另外1顆卡在骨盆並未傷及要害，獸醫暫不取出。

林孟怡表示，黑熊手術結束後，已有喝水及吃流質食物，當中有放止痛藥、消炎抗生素及營養品，目前精神不錯，未來會看復原狀況再做後續處置。

台東林管處表示，確實有農園在防治山豬等野生動物侵害時出現難題，因受限地形因素，無法設置電牧器圍網，仍使用動物易受重傷的陷阱。為此，林務局參考日本經驗，研發出適用台灣的精準式陷阱，已提供台東縣等3縣市5處原住民部落試用，預訂於12月底前完成第1批2000套精準式套索陷阱採購，將於明年初提供山區農友申換使用，並有專業團隊輔導。

保七總隊第九大隊表示，台灣黑熊屬珍貴稀有一級保育類動物，將訪查當地居民釐清案情經過，並請林管處提供黑熊身上取出之子彈，以追查涉案槍枝種類來源，並協調林管處關山工作站派員加強該區巡邏，杜絕保育類野生動物受到傷害。

保七總隊呼籲民眾勿任意置放捕獸夾及使用獵槍等獵具，如因而獵捕、宰殺保育類野生動物，將涉嫌違反野生動物保育法第41條規定，可處6個月以上，5年以下有期徒刑，得並科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金，民眾若於山林遇有使用獵具獵捕野生動物之情事，請拍照蒐證檢舉，不要再讓無辜的野生動物受到捕獸夾的殘害。

(中時 )