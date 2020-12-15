交通部觀光局東部海岸風景區管理所轄海岸線長達188公里，為了落實「向海致敬」政策，今年9月起就與花東6鄉鎮合作進行海岸清潔維護工作，並租賃小貨車，提供給各鄉公所做為清理垃圾的利器，15日辦理授車儀式，期能達到「全民親近海岸、每吋土地都乾淨」的目標。

東管處長林維玲表示，該處所轄海岸線北起花蓮縣花蓮溪口，南至台東縣小野柳，還包括綠島，全長達188公里，要維護海岸清潔有難度，為統籌海岸清潔維護工作，自9月起委託花蓮縣壽豐、豐濱，台東縣長濱、成功、東河、綠島鄉及成功鎮，雇用人力協助海岸巡檢清理。

而為了提升鄉鎮公所清理能量，東管處租賃小貨車提供予6個鄉鎮公所，用於海岸巡檢及垃圾清理作業，林維玲指出，海岸清潔維護是一個持續長期的作為，為落實「向海致敬」畫，也搭配訂定海岸清理管理紀錄及巡檢機制，期望民眾來台東享受遊覽東海岸的美好，自從9月執行該工作以來，轄內海岸線的垃圾量明顯減少。

此外，東管處也結合海洋委員會海巡署東部分署，由該處提供救生衣50件，放置於沿線各安檢所，供勸導及免費給釣客借用，藉以維護磯釣安全。

(中時 )