中天新聞台換照未過，轉戰網路YouTube平台，風格也更活潑，繼美女主播鄭亦真應觀眾要求，邊吃漢堡邊播報，劉盈秀信守中天電視YouTube頻道訂閱破200萬承諾，大跳螃蟹舞，現在《頭條開講》主持人林嘉源也豁出去，昨(14日)在節目轉戰網路第一集cosplay最夯動漫《鬼滅之刃》的男主角竈門炭治郎，再度引發討論潮，網友也紛紛留言大讚太好笑了！
林嘉源昨晚在節目中化身《鬼滅之刃》炭治郎，維妙維肖的打扮加上談論時事不忘套用一堆鬼滅哏，一開場就逗樂大批網友，他還預告若觀眾反響熱烈，另一美女主持人周玉琴極可能在節目中扮禰豆子。
林嘉源還透露為何要cosplay炭治郎，組成中天鬼殺隊原因，「因為現在政府殺中天殺完之後，又可能要殺網路，竟然可能要管控我們言論自由，抓到網路這個地方，實在無法無天」。
林嘉源化身鬼殺隊的畫面一曝光，也引發PTT、Dcard網友熱議，「電視限制了中天綜藝魂」、「直接轉型成功，太扯」、「殺盡天下綠鬼XD」、「中天最近真的變得很好笑，什麼都來」、「害我都想看中天了」。
《頭條開講》官方臉書今(15日)也特地發文感謝網友肯定，「未來大家想看什麼類型的節目內容，歡迎在留言提出建議，我們團隊在能力範圍內會盡量滿足大家的。」
(中時新聞網)
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