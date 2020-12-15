近日大陸中央財經大學人力資本與勞動經濟研究中心發佈《中國人力資本報告2020》報告，顯示從1985至2018年間，大陸（不含台港澳，下同）勞動力人口（包括學生）的平均年齡從32.2歲上升到38.4歲。其中平均年齡最高的前三省份是黑龍江、遼寧、吉林。而黑龍江「打工人」平均年齡甚至超過40歲，連同大陸國務院發展研究中心最新研究指出，大陸勞動力供不應求已成為常態。

相較於東北地區，勞動力平均年齡最小的大陸5個省份分別是西藏、貴州、海南、新疆和廣東。值得注意的是，這些地方也正是人口出生率比較高的地區，顯示當出生率較高，也會一定程度削減老齡化帶來的問題。

據每日經濟新聞引述該《報告》指出，全大陸的農村勞動力的平均年齡從1985年的31.85歲上升到2018年的38.42歲；城鎮勞動力也從平均33.44歲升至38.37歲，平均年齡最高的前5個省份是黑龍江、遼寧、吉林、重慶、湖南。

值得注意的是未來大陸勞動力年齡上升與結構隱憂面。大陸國務院發展研究中心「人口結構變化與就業形勢研究」課題組研究就指出，城鎮新增就業人數連續幾年保持1300萬人以上，但就業總量已不是勞動力市場的主要矛盾，反而是結構性風險大於總量風險。

(旺報 )