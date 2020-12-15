富邦悍將選擇樂天桃猿楊瑞承為補償球員，未來楊瑞承將要穿上富邦球衣，對於表哥楊瑞承將要來到富邦，范玉禹表示雖然期待的一軍對決沒機會了，但還是相當開心兩人終於能同隊。
楊瑞承與范玉禹是表兄弟，雖然只有過年回外公家吃飯才會見面，不過兩人僅差2歲，感情不錯，范玉禹今日出席富邦悍將校園巡迴活動「悍你上學趣」，他透露得知新聞當下就打給楊瑞承，「他當時剛好訓練完在放鬆，也沒有多講什麼，但也恭喜他啦，讓這個自由球員制度越來越成功。」
范玉禹表示過去相當期待能在一軍對決，不過已經沒機會了，過去只有在二軍對決過3打席，「他對我打超好，二軍時我看他比賽，很想幫他加油，但我是富邦的，只能在心裡默默幫他加油。」如今兩人同隊也是第一次，「在同一隊會互相鼓勵，現在要正大光明幫他加油。」
楊瑞承在今年出賽21場，對上富邦悍將打得特別好，生涯3發全壘打苦主都是富邦。
(中時 )
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