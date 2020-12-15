藍營A咖爆「偷整形」李彥秀驚：許淑華整完後有很多人要整。(中時新聞網)

前高雄市長韓國瑜近日遭資深媒體人邱明玉爆料「整形2部位」，可能是為明年黨主席選舉鋪路，藍委兼國民黨主席江啟臣今天出席立法院活動後，受訪爆料「黨副秘書長李彥秀也剛做完」，李彥秀受訪則抱怨「這事情連她老公都不敢對外講」，並坦言，她是因為立委好友許淑華做完效果不錯才去做，黨內有很多人想去諮詢。

江啟臣任立委期間，長期投入台灣與英國的交流合作，也曾擔任台英國會聯誼會會長，今天終於促成「台灣-英國國會議員交流協會」正式成立，為一個跨黨派的組織，外交部次長曾厚仁、英國在台辦事處代理代表畢騰安（Andrew Pittam）、立法院祕書長林志嘉均與會並致詞。

江啟臣受訪被問及「韓國瑜微整形」一事，卻突然爆料，「李彥秀上週六也剛去整了」，說完還當場哈哈大笑。被Ａ咖級「豬隊友」捲入整形風波，李彥秀下午被迫戴墨鏡受訪，無奈回應「這種事情就是女人秘密，這個男人(江啟臣)實在是很不會講話，怎麼直接對外講」。她也坦言，「現在因為疫情影響，大家都戴口罩，現在去做微整形是個好時機，做完讓自己更有自信、有精神，也不是壞事」。

她更透露，「會去做眼袋是因為，看南投立委許淑華做了效果不錯，然後第一時間許淑華也說效果不錯，所以就有諮詢了幾個醫生，就很快地去做了」。

最後，李彥秀更預告，若黨內很多人覺得效果好，就會接力要去做諮詢，在場記者譁然，齊聲追問「還有誰？」，很多人上了年紀後，都會有小眼袋、皺紋、眼皮下垂，她建議江啟臣，體態比較胖，皮膚需要打肉毒保養。

(中時新聞網)