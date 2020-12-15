大湖鄉長胡娘妹在臉書po出數張水芙蓉攻占南湖溪及支流野溪的照片，期盼主管單位盡快清除，也呼籲鄉親若發現水芙蓉源頭可向公所通報。（胡娘妹提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣水情不佳，水芙蓉大舉入侵大湖鄉南湖溪及支流野溪，不僅影響農友抽水灌溉，也可能威脅水中魚、蝦生存，大湖鄉長胡娘妹特別在臉書發文，呼籲鄉親若發現周邊野溪有水芙蓉，請通報公所，公所將尋求第二河川局、水保局台中分局協助清除。

大湖鄉南湖溪及支流野溪2、3個月前出現水芙蓉，且範圍一路往下游擴大，鄉長胡娘妹指出，水芙蓉已逼近後龍溪匯流口，為了尋覓源頭，她昨日從湖中橋往上游勘災，經過南湖、淋漓坪到武榮水流東，仍可見水芙蓉，長達5、6公里的河面一片綠油油，很令人擔憂。

胡娘妹表示，苗栗地區因乾旱，農友多用馬達抽取南湖溪或野溪水源灌溉，但這滿滿的水芙蓉占據河道，恐將使得抽水機具被水芙蓉阻塞，無法順利取水，進而影響農業灌溉，此外，水芙蓉覆蓋水面也會阻隔水中溶氧，威脅水中生物生存，認為此刻情況危急，盼主管單位盡快清除水芙蓉。

(中時 )