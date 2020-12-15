台南市昔日為登革熱重災區，但今年在南市府衛生局努力下，布建177處病媒蚊「大型誘殺桶」，環保局還啟動無人機空拍稽查孳生源，成功締造今年零本土病例佳績。（台南市政府提供／李宜杰台南傳真）

台南市昔日為登革熱重災區，每逢夏季，市府團隊總是上緊發條防疫，重視程度不亞於對抗新冠肺炎。不過，台南市政府衛生局今年創新在全市布建177處病媒蚊「大型誘殺桶」，環保局更結合科技，啟動無人機空拍稽查孳生源，讓防疫無死角，也成功締造今年零本土病例佳績。

台南市政府15日舉辦「安心城市」年終記者會，由衛生局、消防局、警察局及環保局等局處首長，簡報整年市政成果。其中，每逢夏季就會爆發登革熱危機的台南市，今年在衛生局努力下，創下零本土病例佳績，甚至與國家蚊媒傳染病防治研究中心、疾管署南區管制中心與多位學者共筆撰寫《登革熱防疫－台南經驗與策略》一書，分享防疫成果。

衛生局長許以霖表示，南市今年布建了177處大型誘殺桶，光是6至8月，就可監測卵粒數超過6萬2517顆，有助於精準掌握疫情。此外，台南市也率全台之先，首創AI登革熱防疫，透過平台即時拍照上傳病媒蚊蟲卵資料，進行大數據分析，將科技導入防疫。

此外，去年因為南鐵地下化拆遷，鐵道沿線險成病媒蚊溫床，登革熱疫情一觸即發。許以霖也說，今年為避免疫情擴散，衛生局結合各鄰里成立防疫志工隊，共計405隊、6278人投入，調查超過22萬個容器、3萬個陽性容器，透過市民與市府合作，有效杜絕登革熱。

台南市長黃偉哲提到，事實上，除衛生局外，環保局、警察局、消防局是最辛苦的，因為這些局處的志工人數最多，光是巡守隊、義警、義交就有8000多名，義消人員也超過4000名，環保局更有超過2萬6000名志工執行環境保護。黃偉哲說，不管是任何市政成績，這些志工、局處人員都功不可沒，也感謝所有人努力，一同創建令人安心的府城。

(中時 )