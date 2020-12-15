民進黨政府反核政策急行軍，但為填補用電巨大需求，讓使用生煤的台中火力電廠全力運轉，造成中部地區空污台灣嚴重。對此，聯電榮譽董事長曹興誠指出，世界環保主流是在2050年做到污染物零排放，僅靠再生能源絕對不夠，將來一定要走回核能，才有充裕的電力。

據《中評社》報導，新竹科學園區管理局今(15)日舉行40週年園慶，聯電榮譽董事長曹興誠獲頒竹科40週年傑出成就貢獻獎，他致詞時指出，竹科廠商們要群策群力，克服水與電兩個問題。在電力供應上，曹興誠說，台灣主流的政治意見是反核，可是世界的主流意見是在2050年做到零排放，即使中國大陸都已經承諾在2060年做到零排放，如果台灣做零排放只能靠再生能源，絕對不夠，一定有困難。

曹興誠舉清朝未年中日兩國對鐵路建造態度為例，指民進黨政府反對核能的感覺就像清末民眾相信說鐵路會破壞風水，集體反對，結果在同時間，日本就拼命建鐵路，後來造成兩國國力很大差距。目前，台灣因為政治上的原因，把核能危險過度誇張，但將來要有充裕的電力，一定要走回核能。希望政府能用科學數據講清楚，引導輿論走向，透過當前強化管理與先進的技術，就能夠解決相關供電的問題。

(中時新聞網)