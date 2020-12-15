68歲林先生飽受肝癌所苦，腫瘤大如網球。經過義大癌治療醫院診治，醫師團隊使用免疫組合療法兩年，讓林先生仍保有活力，也打破一般民眾對晚期肝癌預後差的印象。

林先生患有高血壓和B型肝炎病史，7年前一次定期健康檢查，意外發現腹部異常，進一步就醫竟發現6公分、大如網球的肝臟腫瘤，隨即手術切除，但沒想到後續5年多，又經歷3次復發，確診為無法手術的晚期肝癌。

幸好，林先生不放棄，樂觀治療，聽從醫師建議接受免疫組合療法，迄今約2年，仍可四處趴趴走。他15日出席記者會，他說，民眾若有肝病，請早日治療，不要相信偏方，以免延誤治病時機。

義大癌治療醫院癌症醫療副院長饒坤銘表示，免疫治療與抗血管新生標靶組合的獨特之處，在於抗血管新生標靶可以讓腫瘤附近的血流正常化，幫助藥物進入腫瘤，正常發揮作用。

另外，抗血管新生標靶本身也有免疫調節的功能，可強化免疫治療的效果，並且活化腫瘤附近的免疫細胞，增強辨識癌細胞的能力，進而撲殺癌細胞。

饒坤銘以棒球做比喻，他說，免疫治療與抗血管新生標靶的組合，就像棒球場上的先發投手，奠定了肝癌治療的基礎，有助於後面的藥物發揮效果，讓晚期肝癌的整體存活時間延長，使得晚期肝癌整體存活超過兩年，不再是遙不可及的目標。

(中時 )