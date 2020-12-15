美國疫情再起，新屋開工率增，消費者居家時間變長，用發放補助金買電動工具修繕房屋，造就巨庭（1539）、鑽全（1527）及錩泰（1541）等電動工具廠，以及精密齒輪廠鈞興-KY（4571）客戶追加訂單，訂單能見度普遍看到明年第二季，11月及前11月營收成長，12月出貨也優於去年，第四季淡季不淡，今年營收優於去年。

其中，巨庭主管15日舉辦法說會前受訪表示，巨庭產品有自動及手動刨木機、圓鋸機及雕刻機等，主要客戶涵蓋Stanley Black＆Decker、DeWALT、Bostitch、JPW及JET等，外銷美國以自動刨木機為主。由於新屋成交及房屋修繕市場均熱絡，客戶持續追加訂單，第四季營運呈現淡季不淡，又以自動刨木機需求最旺，依據目前在手訂單生產排程，訂單能見度看到明年第二季，景氣好轉熱度延續至明年上半年。

巨庭第三季本業獲利近3,698萬元，卻因新台幣兌美元匯率大幅升值，認列4千多萬元匯損，致使第三季本期淨損1,144萬餘元，每股虧損為0.18元，前三季EPS為0.08元。客戶持續追加訂單而受益，11月合併營收回升至2.15億元，年成長34.47％；前十一月合併營收20.57億元，由負轉正成長1.83％。巨庭表示，第四季本業可獲利，影響獲利最大變數是新台幣匯率持續升值，今年營運目標是營收成長，力拚獲利。

錩泰11月營收4.97億元，年增幅94.71％；前十一月營收47.23億元，年成長19.84％，創同期新高，錩泰表示，今年營收及獲利均優於去年。鑽全11月營收2.85億元，年成長20.45％；前十一月營收31.86億元，年增0.95％。鑽全9月起生產組裝線產能利用率提升，第四季出貨逐月上升，訂單能見度從2個月延長至6個月，部分客戶下單至明年5、6月。

鈞興因電動工具機及園林工具等客戶訂單熱度不減，11月齒輪箱、精密五金件及粉末冶金齒輪等產品出貨比去年同期翻倍成長，造就11月營收2.3億元，年成長87.83％，締造單月新高；前十一月月合併營收17.98億元，年成長23.39％，超越去年度營收15.86億元，攀史上新高。

(工商 )