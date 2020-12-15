證交所最新統計，從10月26日開放盤中零股交易以來，參與零股的投資人明顯年輕化，20～40歲的年輕族群占比達34.6％，較107年全年的占比24.4％，大增10.2個百分比，40歲以下年輕投資人大幅提升；40歲以上零股交易占比則由107年的73.43％降至63.6％。

至於今年11月整股交易年齡層，則仍以40歲以上中壯年至老年族群為主，占比為75.52％，較107年的63.6％明顯上升。

(工商 )