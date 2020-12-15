零股交易年輕化 11月20～40歲占比升至34.6％ 18:312020/12/15 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所最新統計，從10月26日開放盤中零股交易以來，參與零股的投資人明顯年輕化，20～40歲的年輕族群占比達34.6％，較107年全年的占比24.4％，大增10.2個百分比，40歲以下年輕投資人大幅提升；40歲以上零股交易占比則由107年的73.43％降至63.6％。 至於今年11月整股交易年齡層，則仍以40歲以上中壯年至老年族群為主，占比為75.52％，較107年的63.6％明顯上升。 陸11月消費增速5％ 較上月回暖符合預期 台股帶量拉回破14,100 散戶搶卡位曝光 (工商 ) #零股交易 #年輕化 #證交所 #最新統計 #日開放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 預期外資回籠＋2月紅包行情 台股科技基金 後市可期 04:102020/12/15 投資理財 嘉實推本土XQ量化交易平台 明年農曆年後正式上市 18:392020/12/15 財經 A股大整頓 退市新規落地 04:102020/12/15 全球財經 證交所 擬放寬私募股份公發及上市條件 18:492020/12/15 財經 花旗：明年人民幣升破6元 04:102020/12/15 財經要聞 《港股》疫情拉警報 恆指跌170點 國企挫62點 12:502020/12/15 財經 加密貨幣新展望 04:102020/12/15 時論廣場 保誠人壽 推免健告定期壽險 04:102020/12/15 專題周報 《其他股》美系外資喊買 億豐目標價上看435元 13:242020/12/15 財經 陸統計局：全年中國經濟有望成世界主要經濟體中唯一正增長 12:442020/12/15 兩岸 中國信託越南機會基金經理人張晨瑋：越股估值仍具成長空間 04:102020/12/15 專題周報 財經熱門新聞 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 - 財經 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 雪紅阿姨打造「第3支股王」？ 散戶抽中1張現賺13萬 - 財經 誰的錯？蘋果大砍單殺到台積電5奈米 專家揭驚人真相 - 財經 緯創印度廠暴動 陸媒：想取代中國製造 只能靠2字 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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