康友-KY 再遭證交所開罰10萬元違約金 18:312020/12/15 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，康友-KY（6452）未依規定時限申報11月營業額、資金貸與及背書保證明細表及衍生性商品交易等資訊，核已違反證交所「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」，爰依同辦法第6條第1項規定處以10萬元違約金。 大飲違反重訊 證交所開罰5萬元違約金 美食-KY谷底已過 凱基升目標價市場最高 (工商 ) #康友-KY #證交所 #違約金 #辦法 #再遭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不丹籍男子篤信佛教 卻險遭詐騙23萬元 14:242020/12/15 社會 NCC關中天後 漂亮女星斷言民進黨最終下場 17:332020/12/15 政治 消保處抽查18家觀光漁港餐廳生魚片 近8成不合格 11:172020/12/15 生活 彰化萬人血清風波後 台大公衛學者與衛福部次長首同台 11:452020/12/15 生活 台積、聯電落難 台股收盤重挫逾140點 險守萬四 12:192020/12/15 財經 投資app佯稱駭客入侵 432投資人遭騙1.6億 15:242020/12/15 社會 《百貨股》凱羿回收爭議款 估增加每股盈餘約1.44元 08:522020/12/15 財經 證交所董事會通過四家公司上市 17:592020/12/15 財經 賈靜雯燒椒麵標示不全挨罰！緊急下架3萬包「歡迎大家繼續監督」 12:252020/12/15 娛樂 網企遭緊盯 虎牙、鬥魚合併蒙陰影 04:102020/12/15 全球財經 未上市櫃列基本稅負 不利創投 04:102020/12/15 產業特刊 財經熱門新聞 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 - 財經 雪紅阿姨打造「第3支股王」？ 散戶抽中1張現賺13萬 - 財經 誰的錯？蘋果大砍單殺到台積電5奈米 專家揭驚人真相 - 財經 緯創印度廠暴動 陸媒：想取代中國製造 只能靠2字 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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