證交所表示，康友-KY（6452）未依規定時限申報11月營業額、資金貸與及背書保證明細表及衍生性商品交易等資訊，核已違反證交所「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」，爰依同辦法第6條第1項規定處以10萬元違約金。

(工商 )