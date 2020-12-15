日本動畫片《鬼滅之刃 無限列車編》票房直逼《神隱少女》登日本影史最賣座片倒數，發行兩作的東寶電影公司15日在該公司作品今年票房數字發表會宣布，《神隱少女》今年因應疫情重新上映獲8.8億日圓票房收入，總票房數字由原來的308億日圓向上修正為316.8億日圓。

《神隱少女》場景圖。（eiga.com）

電影公司強調：「這項發表是在之前就已決定的，在《鬼滅之刃 無限列車編》登上第二這個時機宣布純屬巧合。」公司代表拜託記者「能明確傳達，不要讓影迷們誤以為我們故意在此時發表。」引來現場笑聲。

今年因應疫情造成的新片延期上映，除《神隱少女》外，《地海傳說》《風之谷》《魔法公主》等吉卜力動畫都重新上映，各片票房成績分別為《地海傳說》1.5億日圓、《風之谷》7.3億日圓、《魔法公主》8.8億円。

調查並發布日本全國票房的「興行通信社」也表示，會依照東寶電影公司發表的新數字調整《神隱》的總票房收入。2020年東寶電影公司發行作品票房前三冠與數字分別為第一名《鬼滅之刃 無限列車編》302億8,930萬日圓，第二名《我是大哥大!! 劇場版》53.7億日圓、第三名《信用詐欺師JP：公主篇》38.4億日圓。

在日本全國皆可見到東寶經營的電影院「TOHO CINEMA」。（取自timeout.jp）

《鬼滅之刃》中的「水之呼吸」呈現壯麗視覺。（來源：Yahoo!JAPAN）

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