有鑑於日前在仁武區里嶺大橋附近發生女大生被陌生男子跟蹤並扯壞外套案，仁武警分局長蔡文峰15日親至仁武與旗山分局轄區交界處，與旗山警分局長游永中及兩轄交界處南勝里里長廖宗吉、大樹區統嶺里里長許瑞楠、嶺口加油站楊代理站長，共同倡議區域聯防合作，期望能藉此維護轄區交界處治安。

警方表示，此次主要是透過毗鄰轄區警察機關之間的合作，加強民間聯繫管道及為民服務、情資分享、勤務聯防與溝通協調，並提出毗鄰轄區交界處治安包圍圈概念，與鄰近單位聯繫整合、 強化區域聯防，共同維護治安，宣示高市警治安團隊對「治安零容忍」的決心及「安居樂業」的目標。

旗山分局長游永中表示，藉由本次仁武、旗山分局毗鄰區域共同聯防，展現警方打擊犯罪決心，強化線上警網快速應變打擊犯罪能力，針對鄰近區域治安特性，整合治安維護力量，掃蕩犯罪行為，嚴密治安防護網，讓社會安定、民眾安心。

仁武分局呼籲民眾，若是遇不受歡迎追求、糾纏騷擾行為，應立即報警處理，以維護自身安全。

(中時 )