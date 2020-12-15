苗栗縣政府推動「客家就係生活、生活就係客家」，今年攜手民間單位提供客語服務，營造客語友善環境。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推動客家事務，去年邀集18鄉鎮市長齊心推動「捱講客」，今年更推廣至民間單位，與縣內運輸業、國營事業中油及台電、醫院、旅館民宿、超商大賣場等，協力營造「捱講客 、講客乜會通」的客語友善環境。

苗栗縣在106至107年度推動客語整體發展，及108年度推動客語為通行語的執行成效，均獲客委會評核為優等，各獲500萬元獎金。今年縣府攜手民間單位，結合運輸業、醫療院所、旅館民宿、超商大賣場及台電、中油等國營事業，鼓勵提供客語服務，吸引破千家業者齊心響應。

15日苗栗縣長徐耀昌等人攜手各單位，宣示推動客語政策。文觀局長林彥甫表示，公車客運提供客語售票與車內到站客語廣播等、醫療院所提供客語服務與客語衛教等、國營事業播放客語廣播提升同仁客語能力等、旅館民宿、超商、大賣場等提供客語服務，讓民眾在苗栗不論食、衣、住、行等使用客語均能溝通，有些單位雖只能提供簡單客語服務，但也踴躍加入行列，藉此學習客語，提升能力，共同推展與傳承客家話。

徐耀昌表示，縣府團隊早有跨局處合作，推動客家文化和語言的傳承，如今加上公私部門同心協力，客家事務勢必更能面面俱到，大幅提高客語在日常生活的使用率，營造客語友善環境，成為客家縣市的標竿。

(中時 )