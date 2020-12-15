前高雄高分院庭長林明燦15日到橋頭地檢署，按鈴申告義联集團創辦人林義守與前高雄縣長楊秋興，指義大世界違法開發；林明燦表示，告林義守是基於公義，不想過度開發的農業區山坡地發生公安意外。楊秋興說，過程合法、沒有逾越。義联集團對此不回應。

林明燦表示，他針對義大世界的舞弊案，提告林義守與楊秋興，共同以非都市土地一般農業區住宅社區新丙種建築用地，擅自違法變更為觀光飯店等遊憩場所特定專用區遊憩場所用地使用，涉及圖利義联集團及執行公司包含泛喬公司、義大開發公司等。

林明燦指出，他之前就此弊案提出告發，經橋頭地檢署以行政簽結結案，但簽結理由對告發事證，未能詳細核閱，致多所誤解，更缺乏說服力，且該簽結理由援引高雄地檢署99年度他字第1974號簽結案，也與本件所告發的犯罪事實不同，難以當作簽結理由。

林明燦說，義联集團擅自變更土地使用性質及強度，因超過度的開發，以至於全區容積總量已高達77.15％，遠超出原核准上限51.18％，對國土安全及公共安全造成重大影響。

楊秋興表示，相關司法案都結案；尤其前縣府被傳訊人員並未被起訴，足以說明過程合法、沒有逾越。且義大是五星級飯店，依法要經過交通部同意設立，並非他可以逕做決定，不懂林明燦重提土地變更案是何居心。

(中時 )