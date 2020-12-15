吉安農會總幹事張德奇（左起）解說優質農產品透果包裝的過程，「全聯先生」邱彥翔以及縣長徐榛蔚專心聆聽。（王志偉攝）

縣府公開徵選，遴選出5個參與輔導計畫的農戶，包括花蓮小農、小農有機日記、壽豐賀田企業設、甜心綠生活聯盟、吉安農會等進行品牌規劃與包裝設計開發輔導。（王志偉攝）

花蓮蔬果農產品等透過包裝，強化行銷。（王志偉攝）

花蓮為全國重要有機農業生產地，部分已完成產銷履歷認證，不過，農民對於包裝行銷較無經驗，縣府透過公開徵選並邀請設計學者等，遴選出吉安農會等5個農戶單位，協助設計暨品牌輔導，並邀「全聯先生」邱彥翔擔任花蓮農產品代言人，盼爭取更大市場曝光度與銷售量。

「看到花蓮優質農產品北上行銷熱銷，可以知道國人對於花蓮農產品的喜愛和信賴」，農業處長吳昆儒表示，優質農產品不該埋沒市場，透過品牌的建立與推廣，讓國人更了解花蓮農特產，加入自家品牌建立。

縣長徐榛蔚表示，花蓮好山水好氣候，產出絕佳農產品，但這些優質的農產品卻未獲合理的價格，所以縣府「從品牌出發」，並分別以生鮮蔬果、加工農產品、畜牧農產品與花蓮知名農產品等種類開發包裝各類商品品牌，回應出適當的價格帶，並將花蓮純淨水質及肥沃土壤孕育出的農特產品分享給各界。

縣府以公開徵選方式，邀請在地農民提出申請，近百位農戶報名，經由專家協助，加強農友包裝行銷概念與開拓產品市場，並遴選出5個參與輔導計畫的農戶，包括花蓮小農、小農有機日記、壽豐賀田企業設、甜心綠生活聯盟、吉安農會等進行品牌規劃與包裝設計開發輔導。

今舉辦「花蓮好禮」輔導計畫成果展，農糧署東區分署副分署長陳吉村、花蓮農改場主秘宣大平、大同大學工業設計系教授李福源與多位農會總幹事到場；吉安鄉農會總幹事張德奇說，花蓮農產品包裝設計，過去確較不如西部精緻化，縣府這樣的立意很好，提到吉安鄉就會想到芋頭特色農產。

吳坤儒說，未來縣府輔導透過品牌系統複製模式，讓更多農戶可依循操作範本，加速建立自家品牌，讓更多人看見花蓮農民的用心。

(中時 )