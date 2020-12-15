苗栗市公所推動客語整體發展，扎根客語教育，今年首創舉辦生活客語競賽，規畫市場買菜、家庭旅遊、家庭聚餐、逛夜市等日常情境，以客語會話方式演出，11月底苗栗市8所國小完成初賽，各校選出2隊將於19日參加決賽，並選出特優、優等、甲等頒發獎金鼓勵。

苗栗市公所認為客語演講、朗讀比賽多為制式、死背，要讓學童將所學應用於日常成效不彰，因此希望透過情境式的客語競賽，讓苗栗市各級學校引導孩子活用客語，並且能在日常生活中流利以客語對話，並藉比賽觀摩機會，教學相長，促進交流進步機會。

公所辦理苗栗市國小生活客語團體競賽，邀集大同國小、文山國小、文華國小、啟文國小、建功國小、新英國小、福星國小、僑育國小參與，補助各校1萬元辦理初賽，以市場買菜、家庭旅遊、聚餐、逛夜市、戶外教學等5種情境，讓孩子以客語會話演出，進而實際應用於日常生活。

11月各校完成校內初賽，從1到3年級組、4到6年級各選出1組參加決賽。苗栗市公所主任祕書邱宏宬表示，決賽將於19日登場，競賽獎勵規畫各組評選1名特優2萬元、2名優等各1萬元、若干名甲等各5000元，期盼普及學童客語使用率以及客語能力，增進師生與家長對客家文化的認同。

(中時 )