共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供
共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供

空軍今天發布共機動態，共軍1架運8技術偵察機、1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。過去2天，空軍未發布共機侵擾動態。

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(中時 )

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