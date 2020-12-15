今又2架共機進入我西南空域 防空飛彈追監 18:422020/12/15 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運8技術偵察機。空軍提供。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8技術偵察機、1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。過去2天，空軍未發布共機侵擾動態。 俄國工程師得微軟智慧眼鏡幫助 Su-57拼裝步驟都在眼前 拜登入主白宮成定局 黃創夏見一數字：終於告一段落了 (中時 ) #共機 #空軍 #運8 #偵察機 #反潛機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 F-16失事人機未尋獲 4名白目士官飲酒狂歡PO網 軍方怒了 08:422020/12/15 政治 華信航空優化金門航線 放大機型日增1798機位 10:582020/12/15 生活 弄殘小兵4／冬天檢查夏季衣物休假也得寫報告 上兵曾透漏遭分隊長刁難壓力大 08:162020/12/15 社會 微軟助攻 中光電無人機升級 04:102020/12/15 產業．科技 追殺新聞自由 人民會加倍奉還 04:102020/12/15 時論廣場 校方獲贈耶誕禮 入門研究幫很大 04:102020/12/15 社會新聞 崑鼎旗下 昱鼎青埔機廠太陽光電廠 啟用 04:102020/12/15 證券．權證 美國房市熱 巨庭等電動工具機廠Q4營運淡季不淡 18:302020/12/15 財經 24廠商拒萊豬 違規永不錄用 04:102020/12/15 地方新聞 桃捷2機廠光電廠 年發電582萬度 04:102020/12/15 地方新聞 基隆捷運 明年Q1送環評 04:102020/12/15 財經要聞 政治熱門新聞 三倍券真的有振興經濟嗎？ 最新民調出爐 - 政治 網管法再度闖關 YT、FB都不放過 宅神揭NCC真正野心 - 政治 蘇揆買漫畫打統編 沈富雄斷言結局：影響深遠 - 政治 民進黨支持度死亡交叉 鄭麗文斷言：台北市長最強候選人掛了 - 政治 買漫畫蘇揆能打統編嗎？ 1年近95萬特別費用途曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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