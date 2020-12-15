東陽 前11月每股稅前淨利1.56元 18:392020/12/15 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）自結11月合併稅前淨利1.07億元，包含單月認列匯兌損失1,381萬元，月增11％；累計前11月合併稅前淨利為8.62億元，每股稅前淨利1.56元。 東陽表示，受到缺櫃、缺艙位、運費高漲加上新台幣升值造成匯兌損失，但單月稅前淨利仍然一個月比一個月成長，東陽產線已全面自動化、一貫化，用高品質的產品，提供市場需求。 《汽車股》東陽前11月稅前每股賺1.56元 明年陸市向好 《塑膠股》EVA價強 台聚Q4每股拚賺逾1元 (工商 ) #東陽 #每股稅前淨利 #合併稅前淨利 #單月 #匯兌損失 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 達亞國際 18日新上櫃掛牌 15:292020/12/15 財經 《百貨股》凱羿回收爭議款 估增加每股盈餘約1.44元 08:522020/12/15 財經 桃園站前肯德基 連15年蟬聯地王 18:092020/12/15 財經 《通信網路》閎暉估Q4獲利小升 H2營運向上 17:052020/12/15 財經 《鋼鐵股》攻太陽能支架 燁輝營運添暖 10:342020/12/15 財經 《造紙股》Q4旺季動能看旺 榮成穩揚 10:512020/12/15 財經 巨庭前11月合併營收轉正 今日法說會 10:532020/12/15 財經 PPE需求高 美德醫前三季營收成長4.74倍 17:392020/12/15 財經 土耳其採購俄製飛彈系統 川普卸任前出手制裁 13:422020/12/15 國際 陸社稅合一 資誠示警台勞保費抵扣前需三思 14:022020/12/15 兩岸 桃園文昌公園地下停車場啟用紓解站前及交通負荷 09:592020/12/15 區域情報-桃園 財經熱門新聞 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 - 財經 雪紅阿姨打造「第3支股王」？ 散戶抽中1張現賺13萬 - 財經 誰的錯？蘋果大砍單殺到台積電5奈米 專家揭驚人真相 - 財經 緯創印度廠暴動 陸媒：想取代中國製造 只能靠2字 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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