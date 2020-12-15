東陽（1319）自結11月合併稅前淨利1.07億元，包含單月認列匯兌損失1,381萬元，月增11％；累計前11月合併稅前淨利為8.62億元，每股稅前淨利1.56元。

東陽表示，受到缺櫃、缺艙位、運費高漲加上新台幣升值造成匯兌損失，但單月稅前淨利仍然一個月比一個月成長，東陽產線已全面自動化、一貫化，用高品質的產品，提供市場需求。

(工商 )