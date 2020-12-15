金融資訊廠商嘉實資訊15日舉辦新產品發表會，宣佈該公司自行開發的「XQ量化交易平台」開始進入公測，預計於農曆年後正式上市。未來台灣投資人將可以使用國人自製的量化交易平台，開發各種不同的交易策略，讓電腦自動執行交易。

以往台灣的量化交易平台主要來自韓國與美國，嘉實資訊表示，這次推出的全新量化交易平台，是為台灣資本市場量身訂做、自行打造語法編譯器。今年3月，台灣證券交易所逐筆撮合上線後，國產量化平台的推出，是否會提升台股量化交易的比重，值得關注。

嘉實資訊董事長徐文伯表示，XQ量化交易平台具備獨步全球的四大特點，分別是「支援大量台股獨特欄位」、「跨市場、跨頻率、跨商品」、「支援演算法交易」與「透過App監控交易」。

徐文伯表示，在「支援大量台股獨特欄位」部分，包括外資買賣超，法說會日期，注意股、自由現金流量等，都可以用來寫入交易策略。此外，「跨市場、跨頻率、跨商品」，平台可以同時跑所有1,700檔的普通股，可把台積電和其ADR一起做運算，未來也可以進行美股、港股的量化交易。

而在「支援演算法交易」部分，在美國等電子交易領先發展的市場，演算法交易占整體市場的比重已經超過七成，徐文伯表示，這次XQ量化交易平台內建TWAP等市場常見的演算法下單功能，讓使用者可以彈性的以交易語法設計各種條件，做進場、加碼、減碼、平倉等行為。

徐文伯也表示，另外新的量化交易平台也能透過APP監控交易，由於歐美市場多次因為重大利空消息，造成程式單多殺多的慘烈屠殺。這次平台特別提供手機App一鍵停止程式單的功能，讓使用者可以隨時隨地拿回交易主導權。

雖然在XQ全球贏家有支援多達24家券商的API下單，但徐文伯表示，在量化交易的合作，嘉實跟券商都要投入更多的維運資源，所以目前在XQ量化平台上，先支援統一綜合證券與群益金鼎證券兩家券商，過一段時間後，再視客戶的反應決定是否支援其他券商。

徐文伯表示，量化交易是未來趨勢，去年全球前五大避險基金，全部都是量化型基金，中國到今年第三季為止，已經有六個規模超過百億人民幣的量化私募基金。台灣其實已有不少法人及大戶開始進行量化選股等模型開發，嘉實資訊目前也已經與超過20家的大專院校相關系所合作，讓學生在學校就有足夠的軟體與設備可以學習相關技術，期望提供一個具有競爭力的量化平台。

(工商 )