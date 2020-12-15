中央氣象局說，受東北季風加冷空氣影響，今天全台有12個測站低溫創入冬新低；明天天氣與今天類似，北台灣平地低溫約攝氏15度，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較顯著。

中央氣象局預報員官欣平告訴中央社記者，接下來一路到17日都是東北季風加冷空氣的影響，今天全台有12個測站低溫創入冬新低，其中台中16.2度及台東19.3 度2站平紀錄。

官欣平指出，明天氣溫與今天類似，要再創新低的機率可能不高。明天北台灣平地低溫約在15度左右，沿海空曠地區可能會更低，白天高溫約16至18度間；中南部、東部低溫約16至19度。

降雨方面，官欣平說，主要範圍在迎風面的北部、東半部及恆春半島，雖然雨量不大，但就是會一直有飄雨的情況；降雨較顯著是在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區等，不排除會有局部大雨或較大雨勢。

官欣平提到，18日是空檔，各地氣溫略為回升，北台灣白天高溫約22度；降雨範圍及強度稍微減少，範圍約在桃園以北，基隆北海岸及宜蘭、大台北山區仍較顯著。

官欣平指出，19日起受東北季風加冷空氣影響，氣溫又會下降，預估到23日都會是在冷空氣影響的範圍內，氣溫逐日下降，預估最冷的情況與現在差不多，北台灣平地低溫約15度左右；北部雨區與這幾天類似，中南部則是雲量增多，山區可能會稍有降雨機會。（編輯：管中維）1091215

(中央社)