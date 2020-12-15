壽豐鄉公所提供既有中型巴士1輛，成為幸福巴士，試營運期從12月17日至明年3月17日止，期間全程免收費。（壽豐鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣壽豐鄉佔地面積約218平方公里，是全台平地鄉鎮中土地面積最廣的鄉鎮，西近中央山脈，東臨海岸山脈，且中間為縱谷平原；壽豐鄉公所為增加民眾通行便利，促成「幸福巴士」，17日將試營運，試行鄉內鹽寮水璉、池南溪口、月眉米棧路線，全程免費，盼滿足民眾便利外出與洽公交通需求。

壽豐鄉內目前主要依賴花蓮客運、鼎東客運及太魯閣客運行駛縣道提供服務，公路總局表示，因受限道路彎繞狹窄，原本公車路線班次無法深入水璉、鹽寮、米棧、月眉、池南、溪口等村落提供服務，中巴幸福巴士以行動服務，承擔偏鄉聚落運輸營運重任，駛進鄉內每個村落，擴展公共運輸網路到偏鄉。

交通部公路總局、花蓮縣政府與國立東華大學東部區域運輸發展研究中心輔導，壽豐鄉公所提供既有中型巴士1輛，成為幸福巴士，目前以預約方式行駛，並規畫有3條路線；第1條路線周一、周四行駛，載送鹽寮水璉；第2條路線周二、周三、周五行駛，服務池南至溪口；第3條路線也是周二、周三、周五行駛，提供月眉與米棧村民；3條路線都將從出發地點，載運村民前往壽豐鄉公所與壽豐市區、農會、火車站等地。

壽豐鄉公所指出，試營運期從12月17日至明年3月17日止，期間全程免收費，試營運過後，票價以現金或電子票證10元收費，希望滿足鄉親更便利的外出與洽公的交通需求；幸福巴士免費乘車專線03-8652131轉123或124。

(中時 )