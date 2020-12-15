富邦悍將連續3年在季末前進校園推廣棒球運動，今日由球星張進德、范玉禹到新北市光華國小進行富邦悍將校園巡迴活動「悍你上學趣」，其中有小球員目標喊出要月薪千萬、166公里，讓球員笑翻。

富邦悍將「悍你上學趣」今年規劃5場，從今天起開跑，張進德、范玉禹前進光華國小與小球員們進行棒球教學、互動練習，傳遞棒球觀念也分享自身經歷，而悍將雙寶吉祥物Frankie、Bonnie將一同出席活動，參與學生們的校園生活。

在新莊的光華國小有20名棒球隊小朋友，最小的只有小學三年級，其中蘇柏宇個子最矮小，站起來只到身高195公分的范玉禹腰部，他透露之所以會加入棒球隊，是因為在家裡打翻胡椒罐，爸爸把他送來的。

光華國小蘇柏宇在棒球隊中個子最小，只到范玉禹腰部。（富邦悍將提供）

活動最後讓小球員們在繪馬上寫下自己的名字和願望，大聲說出來之後球星就會在上面簽名留作紀念，小朋友的願望相當天馬行空，有人說要長高到200公分，有些說要當洋基不動一壘手，還有非富邦球迷的小球員說以後要加入樂天桃猿、中信兄弟。

其中最好玩的小球員是張竣揚，他在繪馬上面寫下，「我的目標是加入富邦悍將，球速166公里，上一軍月薪1000萬。」他透露原本只想寫球速160公里，後來想說要超越索沙，所以才改成166公里。

球星張進德也對小朋友印象深刻，「有一個小朋友的目標是要打范玉禹的球，打到999......公里以外，真的很可愛。」

小朋友寫上目標是要把范玉禹的球打到999...公里以外。（富邦悍將提供）

(中時 )