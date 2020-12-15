龍德造船公司今(15)日上午在蘇澳港第六廠區舉辦海軍「高效能艦艇後續艦首艦命名暨下水及快速布雷艇首艇交艇典禮」，蔡英文總統也出席，並將新鑑命名為「塔江艦」。但中華戰略學會研究員張競認為，光砸錢生產武器裝備，並不一定就能發揮戰力，同時，他也擔心，後續維持裝備妥善率的作業經費，可能又會被投資預算排擠。

「塔江艦」今下水，國防部表示，高效能艦艇後續艦及快速布雷艇均為「國艦國造」重要建案，海軍將持續秉持審慎嚴謹的態度與風險管控，落實「國艦國造」政策，為海軍增添新的戰力，籲請國人支持。

對此，中華戰略學會研究員張競受訪時表示，所有海軍艦艇在原始設計上都有其主要作戰職能，但必然會具備承擔次要作戰職能之作業能量，因此若要探論新成軍「塔江」軍艦之戰力，自然就必須從其主要與次要作戰職能上切入觀察，才能精準評估其真正戰力。

張競強調，軍艦能否承擔其原始設計之作戰職能，不是光靠砸下銀子去造艦與配備武器裝備，就一定能達到目的發揮戰力。軍艦必須根據不同任務想定，就其所承擔之作戰職能，不斷進行單艦內之組合訓練，更要落實多艦配合之協同演練，否則必然無法建構真正戰力，並且保持既定戰備水準隨時應付突發狀況。

不過，張競也感嘆，新艦下水成軍風光剪綵時，每個政治人物都要搶著露面，但後續用於維持戰備與裝備妥善可用之作業維持經費，往往就會被投資預算所排擠，讓演訓射擊所要耗用之彈藥與油料經費不足，或是定期保養維護整備修繕預算不夠，造成維護不良戰力惡化之惡性循環現象。

張競認為，此種讓帳面上看起來兵力數量很大，但在實際上各個兵力戰力都不理想，其實就如臺灣許多縣市到處都是蚊子館的狀況完全一樣。張競更呼籲，軍事投資新建戰力固然重要，但讓既有兵力獲得足額維持費預算額度更重要，否則建軍預算結構失衡，講穿了就是政府在亂蓋另外一種型式的蚊子館。

(中時新聞網)