裕融企業（9941）公告，旗下大貨車、大客車融資企業新鑫公司，15日完成三年期42億元聯貸案簽約，此聯貸案主要作為充實新鑫公司業務發展所需的中長期營運資金。

裕融指出，新鑫這次聯貸案包含主辦銀行為台灣銀行，還有包括合作金庫、第一銀行、華南銀行、農業金庫、新光銀行、遠東銀行、永豐銀行、凱基銀行、上海銀行等九家銀行參貸，銀行踴躍參貸，使原計畫籌募35億元的案子，最終以42億元結案發行。

裕融指出，裕融企業近年積極布局企業金融市場，以汽車水平價值鏈佈局完整而多元的車輛分期融資事業，旗下新鑫公司在國內大貨車及大客車分期融資長久以來維持市占第一名，看好企業金融市場，現有業務板塊更擴及營建機具、機械設備、醫療設備等設備融資，以及太陽能光電融資專案服務、中小企業金融、原物料融資等項目。新鑫公司以融資專業，依據客戶之需求，提供專業服務建議，並量身打造專屬資金規劃，使企業客戶資金運用更具彈性；此次聯合授信案簽約後，預期將可為新鑫公司帶來更穩定的中期現金流，為公司中長期之業務拓展注入更豐沛資源活水。

(工商 )