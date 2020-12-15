行政院長蘇貞昌日前購買漫畫給孫女，卻被眼尖網友發現，發票上竟打上行政院統編，引發爭議。台北市議員羅智強接受《中時新聞網》專訪表示，明明就是買漫畫打統編這件事理虧在先，最後還一直狡辯，這才是問題所在，羅認為「大家其實都被蘇貞昌騙得團團轉」，類似這種特權，已經是所謂的「欺騙成慣性」。

【政新鮮】買漫畫打統編被抓包 他怒轟蘇貞昌騙騙騙

民進黨立委蘇巧慧（蘇揆女兒）昨（14日）也在臉書上幫忙緩頰，稱「蘇貞昌從沒想過要報帳，輿論歪樓狀況令人瞠目結舌」，對此羅智強狠酸「古有草船借箭，今有貞女借券」，他表示，蘇家人的說法，從頭到尾一直兜不攏，搞得大家都被騙昏了頭，羅也指出，蘇巧純其實是在提油救火，同時也反應出這一家人，在某種程度是作秀做習慣。

綠委蘇巧慧（右）和老爸蘇貞昌（左）。(資料照片/陳怡誠攝)

台北市議員羅智強。（圖/邱子軒攝）

此外，蘇貞昌自己說「有人多事」，羅研判，一方面是他在卸責，另一方面則是說他女兒多事，他以過往擔任總統府副秘書長的經歷說道：「如果我用公帳幫女兒買漫畫的話，你覺得民進黨會放過我嗎？當然不可能，他們一定把我貪污打到死」。

羅智強更進一步指出，蘇揆只是表現得像是臨時起意，事實上，早就已經把整個腳本及SOP都規劃好了，打統編只是剛好被網友發現而已，藉此也可反映出蘇貞昌「便宜行使特權及濫用公帑的習慣」。

（攝影剪輯/邱子軒）

(中時新聞網)