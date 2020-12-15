里昂證券科技產業分析師高翊庭指出，欣興（3037）三大股價催化劑正在發酵：月營收自12月起反彈、毛利率擴張帶動2021年首季優於季節性、ABF新產能激化每股純益上揚，最壞情況即告終結，儼然是台股的「浴火鳳凰」，投資評等由「劣於大盤」跳升「買進」，推測合理股價125元。

欣興自從第三季財報不如市場預期，還遭逢山鶯廠火災，股價10月以來不僅落後大盤一成，還狂輸另一ABF指標股南電股價走勢達50％。所幸，火災帶來的不確定性已經過去，ABF產能緊繃狀況未變，里昂看好，欣興股價將急起直追，迎頭趕上國際級ABF廠商的評價。

里昂進一步說明欣興三大營運催化劑，首先，三鶯廠復原進度比預期快，12月營收可能就會出現反彈，也意味11月的最差情況已遠離。其次，欣興BT載板訂單由三鶯廠轉移到其他生產基地的狀況順暢，BT事業營收恢復，搭配ABF載板需求持續爆發，將帶動欣興2021年第一季毛利率優於本季，並驅動來季表現優於過往季節性水準。

再者，里昂評估，欣興S1廠重建後，大部分產能將轉為生產ABF，以支應市場龐大需求，長線來看，對2022年每股純益的推升力道相當可觀。

就獲利表現觀之，外資認為，欣興今年受廠房火災影響，每股純益約2.33元，不過，2021年旋即回神，大增57.6％、至3.67元；2022年的獲利年增率更將爆發至近七成，每股純益達6.16元。

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