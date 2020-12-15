白家綺目前懷孕6個半月，15日出席娘家血糖機上市活動，她懷孕前期孕吐嚴重，近期則是食慾大開，特別愛重口味，日前赴台中拍電影，巧的是角色心理醫師正好是孕婦，劇組也相當體貼，拍攝5天時間盡量集中場次，雖有情緒戲，但不會像上次懷胎時拍《苦力》激動到換氣過度，她也大啖台中美食，麻辣鍋、沙茶火鍋、燒肉通通吃，雖然食慾好，但有控制澱粉攝取，目前胖8公斤，希望最多不要胖超過12公斤。

白家綺和小5歲老公吳東諺結婚2年，育有1子小肚臍，加上和前夫所生2個女兒，至今已懷第4胎，被問到會有第5胎？她直說「不會再生了，我們已經決定，他會去綁（結紮），體力上也無法負荷，我今年36歲算很高齡」，也坦言養4個孩子經濟壓力不小，她也透露吳東諺接下來已接2部戲，一是跟她同部電影，另外還有一部戲，可能同時尬戲？她笑說：「沒事，年輕嘛，他也很樂意」。

為了給小肚臍有個伴，白家綺和吳東諺禱告「如果上帝賜給我們一個孩子，我們就接受」，如今即將迎接女兒到來，白家綺坦言「雖然還是覺得是場夢」，但她笑說小肚臍會對著肚子說「妹妹」，並親一下肚皮，也取好女兒的小名叫「Dora」，被問到取名來由？白家綺說：「想要跟肚臍呼應，不過絞盡腦汁，網路找半天要有do開頭的，斗篷、斗笠、抖內….都不適合當女兒小名，老公靈機一動就取名Dora」，意指上帝的禮物，現場媒體問怎麼不取「doremi」，她大笑：「怕女兒以後揍我」。

她透露兒子出生後，因響應環保，衣服都是「恩典牌」，只有幫兒子買過一次新衣，女兒也比照辦理，但會幫哥哥準備小禮物送妹妹，「先建立好關係，以後才不會被哥哥修理太慘」。她預產期落在明年3月20日，今天為最後一場公開活動，接下來主持《醫學大聯盟》節目到12月底後將閉關待產，規劃安排上甜點、插花課做胎教，她笑說「懷孕前期一直主持講話，怕她生出來愛講話撈叨，想做一些陶冶性情的事」。

白家綺推算Dora應該是雙魚女，出席活動時女兒胎動明顯，她笑說女兒活動量大，「但很溫柔，很像吐泡泡，感覺在裡面旋轉跳躍」，回想22歲時懷第一胎，懷孕4個月馬甲線仍在還在走內衣秀，當時肚皮很緊實，如今懷第4胎，肚子凸起速度快，加上舊傷影響，沒辦法久站，走一段路腰就很酸，自虧「現在就是嬌貴」，而她四肢依舊纖細，她透露7個月後會開始水腫，閉關待產「之後就不用見人」。

懷孕中的白家綺四肢依舊纖細。（粘耿豪攝）

(中時 )