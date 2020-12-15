新營鐵道地景公園及糖鐵自行車道縫合計畫獲獎連連。（台南市都發局提供／曹婷婷台南傳真）

保留糖廠及善用周邊地景，由台南市政府都市發展局執行新營鐵道地景公園及糖鐵自行車道縫合計畫，將在27日開園，開園前夕頻傳捷報，分別榮獲國際景觀建築師協會景觀大賞「卓越獎」及公共工程會「金質獎」。

新糖廠地景則創造出肥料倉庫入口廣場、25軌道陽光草原、糖福印刷創意休憩廣場、微糖青創文化廣場以及鐵道戶外教室等等亮點，打造超過3公頃綠地，地坪廣場採用軌道蜿蜒的意象鋪設，眾多舊時水泥圍欄、鐵道、軌枕，也在這次工程中保留、解構與重組。糖廠裡盤根錯節的老樹、早年防空洞、牽引機及月台等設施也得以重見天日，是具有豐富故事內涵的景觀工程。

台南市長黃偉哲表示，這2項工程都極具引領溪北發展的價值，強調特色典故和在地文化與施工品質並重，對都發局接連獲獎深表嘉許。

他表示，由國際景觀建築師協會(IFLA)所舉辦，被譽為景觀界世界級榮譽-非洲亞太及中東三區景觀大賞(AAPME AWARD)， 2020年評選結果出爐，都發局以新營鐵道地景公園參賽，獲文化傳統類(Culture ＆ Traditions) 的卓越獎(Awards of Excellence)。另，新營鹽水糖鐵自行車道縫合計畫工程則獲得素有工程界奧斯卡獎之稱，行政院公共工程委員會公共工程金質獎-公共工程第4類土木工程金質獎之殊榮，是工程界最高榮譽。

都發局長莊德樑表示，此兩案基地都在新營糖廠周邊，107年爭取內政部營建署城鎮之心計畫經費，共計約7,000萬元施作。獲得台糖公司多方協助與合作之下，包含縫合市區的1.4公里糖鐵自行車道(即沿新進路、廠前街、及建業路)，解除長久時間以來圍束的彩色鋼板、圍籬，開放供市民使用，27日即將舉辦開園典禮，屆時有親子活動、贈品及表演，都發局歡迎各界前來共襄盛舉。

(中時 )